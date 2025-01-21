В Иркутске восстановят сгоревший деревянный памятник архитектуры

Дом №8 на улице Дзержинского в Иркутске, памятник деревянной архитектуры, восстановят после пожара. Объект включен в госреестр памятников регионального значения в 2019 году и реставрируется Агентством развития памятников Иркутска, сообщает Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области.