Ряженые «белогвардейцы» уступят место реальным защитникам приграничья Сергей Аксенов Фото: AP/TASS Единовременная выплата добровольцам и контрактникам в Ростовской области будет увеличена до 200 тысяч рублей.
«Вагнер» на Дону: Бойцы Пригожина создадут новое казачество
Комментарии
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Виктор Неизвестно
Ой как хорошо, что у нас все идет по плану
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18 час.
CM
C Major
Да не дадут ничего создать, пойдут такие же терки и палки в колеса с подковерными интригами, как против "Вагнера"
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17 час.
NADEGDA PAYNYH
А водку " жрать" им тоже запретить или как?
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10 час.
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