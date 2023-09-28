Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Вагнер» на Дону: Бойцы Пригожина создадут новое казачество

«Вагнер» на Дону: Бойцы Пригожина создадут новое казачество

Ряженые «белогвардейцы» уступят место реальным защитникам приграничья Сергей Аксенов Фото: AP/TASS Единовременная выплата добровольцам и контрактникам в Ростовской области будет увеличена до 200 тысяч рублей.

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Комментарии
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Виктор Неизвестно
Ой как хорошо, что у нас все идет по плану
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18 час.
CM
C Major
Да не дадут ничего создать, пойдут такие же терки и палки в колеса  с подковерными интригами, как против &quot;Вагнера&quot;
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17 час.
NADEGDA PAYNYH
А водку &quot; жрать&quot; им тоже запретить или как?
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10 час.

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