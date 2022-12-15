Россияне справились лишь с половиной вопросов правового диктанта

Россияне смогли правильно ответить только на половину вопросов тестирования на знание правовых норм. Таковы результаты двух диктантов по юридической подкованности российских граждан, которые проходили в начале декабря 2022 года, узнали «Известия».
Россияне смогли правильно ответить только на половину вопросов тестирования на знание правовых норм. Таковы результаты двух диктантов по юридической подкованности российских граждан, которые проходили в начале декабря 2022 года, узнали «Известия».
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