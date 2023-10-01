Расширительный бак — принцип работы, виды, монтаж и обслуживание

Расширительный бак — важное звено отопительной системы. В данной статье мастер сантехник расскажет о предназначении этого устройства, принципе его работы и способе подключения, а также рассмотрим ключевые критерии выбора мембранного бака для частного дома.
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