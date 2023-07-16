Новости Тамбова

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В Тамбове идёт ремонт в дошкольных образовательных учреждениях

В Тамбове идёт ремонт в дошкольных образовательных учреждениях

В Тамбове ведут ремонтные работы в дошкольных образовательных учреждениях. В 48 детских садах города производят замену окон, инженерных коммуникаций, проводят ремонт фасадов и ограждений, выполняют строительство теневых навесов, асфальтирование.

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