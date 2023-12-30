Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования губернатору Вячеславу Гладкову и жителям Белгородской области в связи с трагедией в Белгороде, где 30 декабря из-за обстрела ВСУ погибли и пострадали люди, в том числе дети.