Владимир Рогов, руководитель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам, глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому "простой план" для прекращения конфликта на Украине.
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