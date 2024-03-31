Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 844 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олег анатольевич
    Наконец-то это чмо выдала что-то стоящееЗахарова поздрави...
  • Владимир Витковский
    ...лучше бандеропадаль выдать по частям, так будет лучше, выдавших, по крайней мере, по частям не разберем...МИД РФ потребовал...
  • виктор климахин
    на  то  и  хохлы   они   как  чурки  черножопые   шматок  сала  не  возьмешь  удивился    как  июда   и  будут  все  ...МИД РФ потребовал...

Рогов предложил Зеленскому для прекращения конфликта начать с отвода войск ВСУ

Рогов предложил Зеленскому для прекращения конфликта начать с отвода войск ВСУ

Владимир Рогов, руководитель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам, глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому "простой план" для прекращения конфликта на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх