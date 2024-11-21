79 световых опор установили на плотине Братской ГЭС

79 новых светильников запустили в постоянную работу на правой врезке Братской ГЭС. Это участок длиной почти два километра от примыкания федеральной трассы «Вилюй» к картодрому «Ангара» до поворота на дачный посёлок Зяба.
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