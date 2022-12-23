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Петтерссон обновил рекорд «Ванкувера», в 4-й раз набрав 5 очков за матч – 2+3 с «Сиэтлом»

Петтерссон обновил рекорд «Ванкувера», в 4-й раз набрав 5 очков за матч – 2+3 с «Сиэтлом»

Элиас Петтерссон обновил рекорд «Ванкувера», набрав 5 (2+3) очков в матче с «Сиэтлом».  «Кэнакс» обыграли соперника в матче регулярного чемпионата НХЛ – 6:5 Б.

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