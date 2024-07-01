Сотрудники МЧС спасли женщину после падения с 10-метровой скалы в Сочи

В Сочи сотрудники МЧС спасли путешественницу, которая упала со скалы высотой примерно 10 метров. Об этом в понедельник, первого июля, проинформировала пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС РФ.
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