Сотрудники МЧС спасли женщину после падения с 10-метровой скалы в Сочи

В Сочи сотрудники МЧС спасли путешественницу, которая упала со скалы высотой примерно 10 метров. Об этом в понедельник, первого июля, проинформировала пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС РФ.