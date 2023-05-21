Россиян могут перевести на шестидневную рабочую неделю

Представители Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратились к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести шестидневную рабочую неделю в России.
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