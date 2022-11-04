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Телепорт в 30-е годы с ТВ-звездами: что происходило ночью в музее Уссурийска

Телепорт в 30-е годы с ТВ-звездами: что происходило ночью в музее Уссурийска

В четверг, 3 ноября, городской музей Уссурийска допоздна принимал посетителей. Едва переступив порог учреждения, гости "телепортировались" на десятки лет назад и попали в мир литературы, кинематографа, музыки и журналистики 1930-х годов.

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