Пентагон решил отложить проведение с Южной Кореей учений по ядерному сдерживанию КНДР

Они откладываются до дополнительного уведомления Соединенные Штаты на фоне ситуации с введением и отменой военного положения в Южной Корее решили отложить проведение с ней учений по ядерному сдерживанию КНДР, сообщило информационное агентство Ренхап.
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