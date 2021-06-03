Медвежий угол

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В "холодной войне" победил коммунизм

В "холодной войне" победил коммунизм

Обзоры от Капитана Зеленого Перечитывая новости и изредка комментарии к ним, особенно где многозначительно рассуждают о том, что американцы выиграли в "холодной войне", хочется задать простой вопрос - товарищи дорогие, ну где же они выиграли? Холодная война в итоге закончилась полной победой коммунизма.

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