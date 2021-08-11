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Подрядчику дали две недели на исправление дефектов в сквере “Ангарские каскады” в Братске

Подрядчику дали две недели на исправление дефектов в сквере “Ангарские каскады” в Братске

10 августа в Братске проверили устранение дефектов в сквере «Ангарские каскады». Напомним, что ранее члены общественной комиссии также проводили проверку в этом месте и основные замечания касались провалившейся бетонной плитки из-за просадки грунта.

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