Яндекс представил «Яндекс Карты» нового поколения для водителей – дороги отображаются, как в реальности

Команда Яндекса объявила о запуске большого обновления фирменного картографического сервиса. Как сообщила пресс-служба, «Яндекс Карты» впервые в России разработали высокодетализированную карту для водителей.
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