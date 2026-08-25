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Зарплата Ферстаппена в «Ред Булл» по новому контракту составит 100 млн долларов в год, с бонусами – 120 млн (Джо Сейвард)

По словам известного инсайдера Джо Сейварда, Макс Ферстаппен получил зарплату в примерно 100 млн долларов в год за счет нового контракта с «Ред Булл», который рассчитан до 2030-го.

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