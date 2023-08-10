Ученые разработали новый способ защиты от хакерских атак

Ученые Самарского университета им. Королева совместно с коллегами из Севастопольского государственного университета и университета Миссури в США разработали эффективный способ защиты от хакерских атак- в частности, DDoS-атак с DNS-усилением.
Ученые Самарского университета им. Королева совместно с коллегами из Севастопольского государственного университета и университета Миссури в США разработали эффективный способ защиты от хакерских атак- в частности, DDoS-атак с DNS-усилением.
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