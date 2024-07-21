ВС РФ сбили украинский вертолет Ми-8

Средства ПВО за сутки сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в зоне СВО. Также уничтожены две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, два снаряда HIMARS производства США и 40 беспилотников самолетного типа, следует из данных Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии