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ВС РФ сбили украинский вертолет Ми-8

ВС РФ сбили украинский вертолет Ми-8

Средства ПВО за сутки сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в зоне СВО. Также уничтожены две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, два снаряда HIMARS производства США и 40 беспилотников самолетного типа, следует из данных Минобороны РФ.

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