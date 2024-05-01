НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Poejka

99 подписчиков

«Тарт Татен» — рецепт без пшеничной муки и сахара. Знаменитый низкокалорийный десерт

«Тарт Татен» — рецепт без пшеничной муки и сахара. Знаменитый низкокалорийный десерт

История торта «Тарт Татен» начинается во Франции. Существует несколько версий его происхождения. По одной из них, история этого десерта началась в гостинице «Tatin», владельцами которой были сёстры Стефани и Каролина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх