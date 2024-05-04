Большое количество диких горных козлов погибает каждый год от лавин

Многопрофильная команда специалистов по поведению животных и биологов по воздействию снега из Аляски, Монтаны, Швейцарии и Канады обнаружила, что большое количество диких горных коз ежегодно гибнет на Аляске из-за лавин, сообщает «phys.
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