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Большое количество диких горных козлов погибает каждый год от лавин

Большое количество диких горных козлов погибает каждый год от лавин

Многопрофильная команда специалистов по поведению животных и биологов по воздействию снега из Аляски, Монтаны, Швейцарии и Канады обнаружила, что большое количество диких горных коз ежегодно гибнет на Аляске из-за лавин, сообщает «phys.

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