В Тюменской области планируют перестроить ветхие школы в ближайшие 5 лет

На месте старых школ возведут новые, сложив их из каменных стеновых материалов — блоков или кирпича. Также рассматривается постройка зданий из металлоконструкций, когда готовые блоки привозятся с завода, а на месте подключается коммуникация.
На месте старых школ возведут новые, сложив их из каменных стеновых материалов — блоков или кирпича. Также рассматривается постройка зданий из металлоконструкций, когда готовые блоки привозятся с завода, а на месте подключается коммуникация.
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