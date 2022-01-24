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В Тюменской области планируют перестроить ветхие школы в ближайшие 5 лет

В Тюменской области планируют перестроить ветхие школы в ближайшие 5 лет

На месте старых школ возведут новые, сложив их из каменных стеновых материалов — блоков или кирпича. Также рассматривается постройка зданий из металлоконструкций, когда готовые блоки привозятся с завода, а на месте подключается коммуникация.

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