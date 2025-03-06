Новости «чёткие» как в 90-е. Каждый день практически. Уже привыкать начинаем. Из телека привычно говорят, что мы идём вперёд, а глянешь в колонку новостей, и понимаешь, что этот «перёд» мы уже проходили.
Про «кавказский» рэкет в Калуге и нападение мигранта на таксиста в Екатеринбурге
Комментарии
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св
спивак виктор
ментам дать право как копам в сша,и все,команда"фас" и все наглое чурбанье враз заткнется и работать или на родину!
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11 час.
ОГ
Ольга Горбунова
Как мы раньше хорошо жили! Все инородцы сидели по своим республикам! Меченый со своей перестройкой все это натворил,сволочь такая! Как бы это все обратно вернуть! А то во что превратили страну!
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10 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
У нас теперь дума думает как бы русских людей убрать из России
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8 час.
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