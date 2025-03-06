Про «кавказский» рэкет в Калуге и нападение мигранта на таксиста в Екатеринбурге

ментам дать право как копам в сша,и все,команда"фас" и все наглое чурбанье враз заткнется и работать или на родину!

ОГ

Ольга Горбунова

Как мы раньше хорошо жили! Все инородцы сидели по своим республикам! Меченый со своей перестройкой все это натворил,сволочь такая! Как бы это все обратно вернуть! А то во что превратили страну!