Быстрый сочный сливовый пирог на сметане и сливочном масле, готовится без миксера

Этот простой и нежный сливовый пирог отличается большим количеством сочной фруктовой начинки и тонким, хорошо пропитанным тестом.
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