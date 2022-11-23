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Аналитик Рон Пол: действия Зеленского все больше не нравятся официальным лицам США

Аналитик Рон Пол: действия Зеленского все больше не нравятся официальным лицам США

Действия президента Украины Владимира Зеленского все больше не нравятся официальным лицам США. Об этом пишет обозреватель аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity Рон Пол.

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