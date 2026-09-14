Миллиардер Арсен Каноков высказался о свадьбе сына, которая наделала шума

На днях сын миллиардера Арсена Канокова Альберт сыграл свадьбу с избранницей Лилией. Роскошное торжество в Кабардино-Балкарии, куда были приглашены 620 человек, до сих пор обсуждает общественность.
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