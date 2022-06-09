Бесплатную прививку от клеща предлагают сделать уссурийцам

В Приморье с 14 по 30 июня пройдет акция "Прививка от клеща". Любой желающий сможет сделать прививку в своей поликлинике по полису ОМС бесплатно.
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