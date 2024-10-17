Коротченко: Украина хочет втянуть Запад в боевые действия против РФ

Украинские власти хотят, чтобы Запад втянулся в непосредственные боевые действия против России. Так прокомментировал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко очередные консультации между командованием ВСУ и британскими военными.
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