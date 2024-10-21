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Бизнес журнал. Урал

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Мраморный карьер за 111 миллионов продают в Челябинской области

Мраморный карьер за 111 миллионов продают в Челябинской области

В Челябинской области выставлен на продажу мраморный карьер за 111 миллионов рублей. Расположенное в Чесменском районе месторождение мрамора обладает огромными запасами – примерно на 200 миллиардов рублей.

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