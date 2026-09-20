Названы регионы России, в которых зафиксировали минимальный уровень безработицы

В 54 субъектах страны уровень безработицы не выше 2% В 54 регионах России уровень безработицы в среднем за май — июль 2026 года составил 2% и ниже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Советские монумен...
- В Барнауле пенсио...
- АЛ Советские монумен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым