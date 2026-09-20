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Названы регионы России, в которых зафиксировали минимальный уровень безработицы

Названы регионы России, в которых зафиксировали минимальный уровень безработицы

В 54 субъектах страны уровень безработицы не выше 2% В 54 регионах России уровень безработицы в среднем за май — июль 2026 года составил 2% и ниже.

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