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Украина просит Соединенные Штаты разрешить использование американских ракет ATACMS против российских аэродромов

Украина просит Соединенные Штаты разрешить использование американских ракет ATACMS против российских аэродромов

Украинские власти обратились к Соединенным Штатам с просьбой разрешить использование американских ракет большой дальности ATACMS для нанесения ударов по аэродромам в России, которые используются российскими войсками в ответ на атаки украинской армии в Курской области.

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