Секреты загадывания желаний и проведения ритуалов в супермощный день летнего солнцестояния Ирэн Орлонская21 июня — это не просто дата в календаре, а день летнего солнцестояния, который имеет огромное значение для жителей Северного полушария.
Секреты загадывания желаний и проведения ритуалов в супермощный день летнего солнцестояния Ирэн Орлонская21 июня — это не просто дата в календаре, а день летнего солнцестояния, который имеет огромное значение для жителей Северного полушария.
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