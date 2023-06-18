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Секреты загадывания желаний и проведения ритуалов в супермощный день летнего солнцестояния

Секреты загадывания желаний и проведения ритуалов в супермощный день летнего солнцестояния

Секреты загадывания желаний и проведения ритуалов в супермощный день летнего солнцестояния Ирэн Орлонская21 июня — это не просто дата в календаре, а день летнего солнцестояния, который имеет огромное значение для жителей Северного полушария.

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