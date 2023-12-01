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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Новый Smart fortwo показали на первом изображении

Компания Smart, ныне наполовину принадлежащая концерну Daimler, а на вторую часть китайской Geely, в конце октября анонсировала появление в ее линейки моделей новинки, которая должна оказаться наследником снятого с производства fortwo.

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