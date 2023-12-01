Новый Smart fortwo показали на первом изображении

Компания Smart, ныне наполовину принадлежащая концерну Daimler, а на вторую часть китайской Geely, в конце октября анонсировала появление в ее линейки моделей новинки, которая должна оказаться наследником снятого с производства fortwo.
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