Плохие новости от "хромой" утки.

"Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Однако мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — высказался Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии