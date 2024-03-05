Ледник Туэйтса: «ледник Судного дня» в Антарктиде вызывает тревогу ученых и экологов Ирэн ОрлонскаяВ Антарктиде расположенный ледник Туэйтса в последнее время стал объектом все большего внимания ученых и экологов.
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