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Ледник Туэйтса: «ледник Судного дня» в Антарктиде вызывает тревогу ученых и экологов

Ледник Туэйтса: «ледник Судного дня» в Антарктиде вызывает тревогу ученых и экологов

Ледник Туэйтса: «ледник Судного дня» в Антарктиде вызывает тревогу ученых и экологов Ирэн ОрлонскаяВ Антарктиде расположенный ледник Туэйтса в последнее время стал объектом все большего внимания ученых и экологов.

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