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Потерпевший по эпизоду о похищении отказался от своих показаний

Мамедов говорит, что он помирился с братьями-каратистами Кадашевыми Текст, фото: Антонина Кябелева 7 марта в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрения громкого уголовного дела, возбужденного в отношении известных в Карелии братьев-каратистов Кадашевых – старшего Джаваншира и младшего ….

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