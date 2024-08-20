Инженеры ВС РФ заминировали подступы к Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» группировки «Север» Расчеты инженерных систем дистанционного минирования «Земледелие» провели минирование местности в районах сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области для закрытия проходов к приграничным районам Курской области.
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