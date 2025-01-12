Магнитные бури сегодня, 13 января, что ожидать и как защититься Ирина ВальковаМагнитные бури, или геомагнитные шторма, возникают вследствие солнечной активности, когда выбросы заряженных частиц взаимодействуют с магнитным полем Земли.