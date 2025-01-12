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Магнитные бури сегодня, 13 января, что ожидать и как защититься

Магнитные бури сегодня, 13 января, что ожидать и как защититься

Магнитные бури сегодня, 13 января, что ожидать и как защититься Ирина ВальковаМагнитные бури, или геомагнитные шторма, возникают вследствие солнечной активности, когда выбросы заряженных частиц взаимодействуют с магнитным полем Земли.

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