Враг общества номер один? Уже сегодня Дуров предстанет перед судом Франции

Самая громкая новость дня, которая говорит о том, что началась большая политическая игра. Все французские СМИ сейчас рассказывают, что их спецслужбы в аэропорту Ле-Бурже вечером задержали Павла Дурова прямо у трапа его личного бизнес-джета.