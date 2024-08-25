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Враг общества номер один? Уже сегодня Дуров предстанет перед судом Франции

Враг общества номер один? Уже сегодня Дуров предстанет перед судом Франции

Самая громкая новость дня, которая говорит о том, что началась большая политическая игра. Все французские СМИ сейчас рассказывают, что их спецслужбы в аэропорту Ле-Бурже вечером задержали Павла Дурова прямо у трапа его личного бизнес-джета.

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Комментарии
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Юрий кокин
Если в России кому-то свободы не хватает, пусть сидит во французской тюрьме.
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16 час.

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