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В России привели неожиданное сравнение конференции по Украине в Швейцарии

В России привели неожиданное сравнение конференции по Украине в Швейцарии

Мединский сравнил конференцию по Украине в Швейцарии с «Евровидением» Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сравнил конференцию по Украине в Швейцарии с музыкальным конкурсом «Евровидение».

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