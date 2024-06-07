В России привели неожиданное сравнение конференции по Украине в Швейцарии

Мединский сравнил конференцию по Украине в Швейцарии с «Евровидением» Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сравнил конференцию по Украине в Швейцарии с музыкальным конкурсом «Евровидение».
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