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Царьград

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Защита Лерчек не уведомлена о возобновлении дела на 250 млн

Защита Лерчек не уведомлена о возобновлении дела на 250 млн

Адвокат Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, сообщил, что защиту блогера не уведомили о возобновлении дела о выводе 250 млн рублей в ОАЭ.

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