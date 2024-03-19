Ми-8 МЧС РФ вылетел за выжившими при сходе лавины туристами на Камчатке

Туристы с Камчатки, которые накануне попали под лавину, будут эвакуированы вертолетом Ми-8. Об этом сообщили в Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.