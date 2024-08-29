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В ЦРУ признали, что обсуждают с Киевом попытки ВСУ закрепиться в Курской области

Центральное разведывательное управление США находится в постоянном контакте с властями Украины для обсуждения действий в рамках атаки военных ВСУ на Курскую область, в том числе попыток закрепиться на российской территории, сообщил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн.

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