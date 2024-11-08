Журналист о словах Путина про мигрантов: «Обозначил для правоохранителей четкую программу действий»

Высказывание президента Владимира Путина о том, что власти должны думать прежде всего об интересах россиян, в том числе в контексте миграционной политики, должно дать сигнал чиновникам на местах, считает журналист Александр Малькевич.
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