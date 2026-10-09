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МОСИНФОРМ

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«Школа юного инвестора» стала лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России»

«Школа юного инвестора» стала лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России»

«Школа юного инвестора» получила награду ежегодной премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Финансовая грамотность».

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