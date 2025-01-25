🛠️ В этом году в Старом Крыму установят три детских площадки «Одна из них будет построена на массиве Агармыш, это комбинированная детская спортивная площадка.
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🛠️ В этом году в Старом Крыму установят три детских площадки «Одна из них будет построена на массиве Агармыш, это комбинированная детская спортивная площадка.