Мамаев сделал предложение новой девушке. Он развелся с Аланой в апреле

Полузащитник «Химок» Павел Мамаев сделал предложение своей девушке Надежде Санько. «Это был самый сказочный и счастливый день…» – написала Санько в инстаграме под постом с видео, на котором она с кольцом на безымянном пальце держит руку Мамаева.