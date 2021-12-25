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Мамаев сделал предложение новой девушке. Он развелся с Аланой в апреле

Полузащитник «Химок» Павел Мамаев сделал предложение своей девушке Надежде Санько. «Это был самый сказочный и счастливый день…» – написала Санько в инстаграме под постом с видео, на котором она с кольцом на безымянном пальце держит руку Мамаева.

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