Мать 4-классника пожаловалась губернатору на холодные обеды в школе

В лицее № 13 в Петрозаводске детям подают вовсе не горячее питание, как положено Мама одного из учеников лицея № 13 в Петрозаводске 25 апреля позвонила на прямую линию губернатора и пожаловалась, что детям в школе дают не горячую, а холодную еду.