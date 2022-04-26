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Мать 4-классника пожаловалась губернатору на холодные обеды в школе

Мать 4-классника пожаловалась губернатору на холодные обеды в школе

В лицее № 13 в Петрозаводске детям подают вовсе не горячее питание, как положено Мама одного из учеников лицея № 13 в Петрозаводске 25 апреля позвонила на прямую линию губернатора и пожаловалась, что детям в школе дают не горячую, а холодную еду.

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