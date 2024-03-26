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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев заявил о предвзятости судей: «СКА сталкивается с сомнительными решениями весь сезон: непонятно отмененные шайбы, странные удаления, пропускается грязь. Арбитрам нужно изменить подход к работе»

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, потерпев поражение в серии (1-4). Последний матч СКА проиграл со счетом 4:5.

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