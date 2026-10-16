«Яндекс» назвал недостоверными сведения о том, что часть инфраструктуры осталась без страхового покрытия к моменту атак: в компании подтвердили использование различных страховых механизмов, включая защиту от террористических рисков.
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